Tempête tropicale – Irondro s’est formée dans l’océan Indien

La perturbation cyclonique a pris force et s’est transformée en une tempête tropicale baptisée Irondro. Hier à 10 heures, son centre est positionné à 2186km à l’Est-Nord-Est d’Antalaha, en apportant un vent moyen de 65km/h et des rafales de 90 km/h. Selon les prévisions météorologiques, sa trajectoire est de Sud-Sud-Est à raison de 9km/h.

Toutefois, elle n’influencera pas le temps dans la Grande île pour le moment. Pour cette journée, un temps nuageux animera la matinée pour la partie Est du pays, cela s’accompagnera d’une pluie intermittente. C’est également le cas pour les Vato­vavy fitovinany et Antsinanana. Pour les Hautes terres, des crachins pourraient avoir lieu. Et pour les autres parties, le temps sera sec. Pour l’après-midi, la pluie intermittente persisterait dans la partie Est de l’île et pour la région Sava. Des averses orageuses seront présentes dans la région de Bongolava et Melaky. Il pourra s’étendre jusqu’à la région de Boeny et Sofia durant la soirée.