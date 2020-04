RN4 – Début de la réhabilitation

Les travaux de réparation de la portion au PK 230 +700 sur la nationale 4 vers la capitale, entre Kamolandy et Anjiajia, ont démarré depuis quelques jours. Le ministère des Travaux publics se charge du chantier.

Une déviation a été ainsi créée pour faciliter la circulation. Rappelons qu’un glissement de terrain est observé sur le côté gauche, si l’on prend la direction vers Mahajanga. Un grand trou béant d’une profondeur de plus de 15 mètres. La moitié de la voie est déjà partie et dévorée par une érosion, due à des travaux bâclés durant la construction de la nationale.

Aujourd’hui, les usagers de cette nationale pourront enfin se réjouir de cette décision, car durant la période de pluies, la chaussée est très dangereuse et glissante. Des éboulements et glissements s’étaient produits le long de la nationale, notamment entre Maevatanana et Ankarafantsika. Le ministère des Travaux publics a attendu cette période pour entamer la réhabilitation.

Par ailleurs, le ministère des Transports a également commencé à prendre en charge les balisages le long de la route nationale et ce, jusqu’à Mahajanga, à partir de Belobaka en passant par Mahabibo et vers le baobab au bord de la mer.

Tous les panneaux de signalisations ainsi que les lignes de marquage au sol seront repeints. De nouveaux panneaux d’indication seront aussi envisagés.

En outre, la réparation du pont à Tanambao Andranolava est achevée depuis le début de la semaine. Une lame de la passerelle était manquante et a provoqué une perturbation de la circulation sur place.