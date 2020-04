Pandémie – La communauté indienne appuie le CCO Vakinankaratra

Assurer le fonctionnement du centre opérationnel Covid-19 du Vakinankaratra et exécuter les dispositifs pris pour éviter la propagation du coronavirus. Les autorités de la région n’ont pas cessé de lancer un appel sur la prise de responsabilité de chaque citoyen. C’est dans ce sens que la communauté indienne Zanatany a décidé d’apporter son soutien au CCO du Vakinankaratra. Des produits de première nécessité ( pâtes, savon, huile, etc.) et des désinfectants ont été ainsi remis aux autorités locales.

L’administration pénitentiaire, le centre hospitalier de référence régional ou d’Antsirabe ainsi que les familles vulnérables sont les principaux bénéficiaires de ce don. Ainsi, les responsables de la Maison centrale d’Andohatany ont pu désinfecter les infrastructures pénitentiaires et installer des «lavabos».

D’autres donateurs ont aussi répondu à l’appel des responsables et grâce à cela, les membres du comité de vigilance de chaque district du Vakinankaratra peuvent avancer dans leurs activités de prévention