Coopération sino-malgache : Des fournitures médicales remises à Antananarivo

La Chine est au chevet de Madagascar dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Elle a remis des fournitures médicales à la CUA pour soutenir la lutte contre cette pandémie, le 2 avril. La Chine a fait savoir qu’elle est prête à travailler avec Mada­gascar pour gagner cette bataille contre le coronavirus. L’ambassadeur de la Chine, Yang Xiaorong, a exprimé sa confiance en Madagascar à gagner cette bataille.

La Chine a donné des lots de kits de test et d’autre matériel médical sanitaire à Madagascar et d’autres pays africains à travers l’Union Africaine. Les ressortissants chinois à Madagascar ont, par ailleurs, fait des dons de matériels et en nature au Centre de commandement opérationnel Covid-19 et aux populations vulnérables. La mission médicale chinoise travaille côte à côte avec leurs collègues malgaches au centre hospitalier universitaire à Anosiala pour soutenir la prévention et le contrôle de l’épidémie.