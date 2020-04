Antsiranana – Les équipes locales de secours à pied d’œuvre

Face à l’urgence sanitaire due à la pandémie du coronavirus et la confirmation par le président de la République de l’existence de personnes infectées, le Consortium humanité inclusion et CARE, à travers les projets Miaro et Mahalomba qui œuvrent dans la gestion des risques et catastrophes inclusive (GRC inclusive), sont à pied d’œuvre pour sensibiliser au maximum leurs populations cibles. Ayant obtenu un financement de l’Union Européenne, ce consortium a décidé de se mobiliser pour diffuser les messages de prévention face à la maladie et pour freiner sa propagation.

Comme première étape, l’organisation a procédé à la formation des équipes locales de secours (ELS) pour les préparer à mener des actions de sensibilisation à la suite de la formation, ils vont sensibiliser les personnes les plus à risque, en privilégiant le porte-à-porte et en respectant les gestes barrières. Des flyers sont mis à leur disposition comme supports de référence. Des affiches seront également apposées dans chaque secteur des fokontany d’intervention et au niveau des écoles appuyées par le projet.