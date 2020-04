Ampasapito – Une moto volée restituée à son propriétaire

Deux motos volées ont été déclarées auprès de la Sûreté urbaine de Tananarive (SUT), à Tsaralalàna, hier. L’une, de marque ABM, a très vite été récupérée par les éléments d’intervention au terme d’une course-poursuite effrénée avec le malfaiteur, à Ampasampito. Elle a été abandonnée à côté d’un bac à ordure, non loin de Gamo, puis, apportée aux locaux de la SUT en attendant son propriétaire. Sitôt avisé, ce dernier y est venu avec la clé. La moto lui a été remise.

« Il nous a montré le papier complet. Nous avons vérifié ensemble les numéros du moteur et du cadre. Il a vraiment eu de la chance », explique le commissaire Pemba James Pizarre, chef de la SUT, chargé de permanence, au commissariat central, hier.

Le voleur s’est complètement évanoui dans la nature sans laisser la moindre trace. Un ratissage a été effectué, sans succès.

Quant à l’autre moto, les forces de la police et son propriétaire ont intensifié et continué les recherches toute la journée. Pourtant, elle était introuvable. Une collecte de renseignements se poursuit pour identifier notamment les auteurs de cette série de vols qui n’est plus un fait nouveau pour les fins limiers, selon eux.