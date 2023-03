Une fillette victime de maltraitance

Une fillette a l’œil gauche enflé et un bras cassé et devra subir une intervention chirurgicale à Antananarivo. Elle vit à Bemasoandro-Est, de la commune urbaine d’Ambatolampy. Sa mère et son beau-père l’ont tabassée après qu’elle a mangé une nourriture donnée par quelqu’un. Le couple a été envoyé en prison, mercredi, pour maltraitance. Ils ont reconnu l’acte.