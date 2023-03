Un ancien assistant d’une députée tué

Soupçonnés d’enlèvement, séquestration et extorsion de signature, un ancien assistant de la députée d’Amboasary-Atsimo, Angèle Solange, et un autre individu sont tombés sous les balles des gendarmes, mercredi. Ces derniers expliquent que leurs trois coauteurs sont recherchés. Or, l’élue assène qu’ils sont blessés et soignés à l’hôpital. Les deux parties ont clairement un conflit d’intérêt.