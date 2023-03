TOLIARA – Une affaire de viol profitée

Une adolescente de 15 ans a été violée par six hommes. La scène s’est déroulée dans un quartier populaire de Toliara. L’un des jeunes hommes serait le petit copain de la jeune fille mais aurait profité de la naïveté de celle-ci. Six autres copains avaient été invités par le petit ami à venir dans une habitation dans laquelle un rendez-vous amoureux entre la jeune fille et le petit copain était censé se tenir. La jeune fille aurait été obligée de se déshabiller et d’entreprendre des rapports sexuels avec la bande sous la menace d’une arme blanche. Une information qui n’a pas été confirmée par la police. Les rapports sexuels ont été filmés et les produits seraient destinés à la vente à des clients étrangers. D’autres sources maintiennent que tous les actes auraient été consentis par la jeune fille. En tout cas, il est difficile d’obtenir des détails de ce qui s’est réellement passé, car la victime est mineure. La police des mœurs a quand même réussi à arrêter six jeunes hommes. La bande en réalité comprendrait sept individus mais l’un d’eux aurait pris la fuite. C’est du viol, que cela ait été consenti ou non. La bande de six a été mise en mandat de dépôt.­