INFRASTRUCTURE – Dernière ligne droite avant l’ouverture du marché d’Anosy

La Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) est dans la dernière ligne droite des préparatifs pour l’accueil des marchands dans le marché à quatre étages nouvellement construit à Anosy. Les travaux de construction de ce bâtiment sont terminés, selon une source auprès de la CUA. « Il nous reste à faire les installations des cloisonnements qui serviront de séparation. », lance-t-elle. Ce marché va accueillir les commerçants informels à proximité d’Anosy. L’objectif est de les sortir de l’informalité. « Nous sommes sur le point de vérifier tous les marchands concernés. », enchaîne-t-elle. L’ouverture de ce marché n’est pas encore fixée. « Le plus tôt sera le mieux. », indique un responsable au sein de la CUA. Il n’est pas sûr que tous les marchands des rues de Mahamasina, d’Anosy, d’Andrefan’Ambohi-janahary et d’Anosibe vont accepter de s’installer dans ce marché. Le marché de Behoririka, par exemple, n’est plus qu’un bâtiment vide, plusieurs mois après son ouverture. Les commerçants qui l’ont occupé sont retournés dans la rue où ils poursuivent leurs activités. Ils se plaignaient de ne pas attirer de clients dans les quatre murs. Il est peut-être temps que la CUA songe à d’autres stratégies pour réussir l’assainissement des marchands de rue. Elle ne devrait plus concentrer ses actions sur les marchands uniquement, mais, également, sur les clients qui continuent à faire leurs achats dans les rues.