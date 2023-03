INCLUSION FINANCIÈRE – Airtel Money scelle un partenariat avec Baobab banque

Airtel Money et Baobab banque ont officialisé leur partenariat, hier, au siège de l’opérateur téléphonique à Ivandry. Cette alliance favorise l’inclusion financière à Madagascar, tout en étoffant les opportunités d’offres pour les utilisateurs du service Airtel Money. L’inclusion financière par le mobile-banking . Un des plus gros défis qu’Airtel Money et Baobab banque ont décidé de relever ensemble. Les deux parties vont, de ce fait, conjuguer leurs expertises pour que l’accès aux services financiers ne constitue plus un frein au développement personnel des individus et à terme, du pays dans sa globalité. Pour Airtel Money Madagascar, « Les partenariats avec les institutions financières concordent parfaitement avec la démarche d’Airtel Money qui promeut un nouveau modèle de services financiers plus inclusifs, accessibles à l’ensemble de la population, bancarisée ou non, où qu’elle soit, et à tout moment. A travers ce partenariat, Airtel Money se positionne comme un stimulateur efficace de l’inclusion financière», a déclaré Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar. Sandrine Mayindombe, Directrice générale adjointe de Baobab Banque Madagascar, a également exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat. « Ce partenariat avec Airtel Money constitue une étape importante pour notre Banque et dans notre volonté d’offrir un service bancaire pratique, sûr et accessible à tous les citoyens malgaches. Grâce à cette collaboration, nous sommes heureux d’offrir à nos clients un accès facile à leurs fonds, où qu’ils soient, grâce à leur téléphone portable » a déclaré la DGA de Baobab Banque Madagascar. Avec ce partenariat, les clients d’Airtel Money pourront désormais effectuer des opérations depuis leur compte Airtel Money dans une agence Baobab Banque à proximité, avec une plus grande fiabilité et une meilleure sécurité. Désormais donc les clients pourront effectuer des dépôts et des retraits auprès des agences de Baobab, les cash points pourront s’approvisionner en cash et en solde Airtel Money auprès des agences de Baobab Banque. Si jusqu’alors le service a été exclusivement proposé dans les huit agences de Baobab Banque à Antananarivo, il sera dès à présent déployé dans tout Madagascar. Par cet accord, « nous réalisons un pas de géant dans notre mission commune, celle de contribuer à l’inclusion financière à Madagascar », se félicitent les deux parties.