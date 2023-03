CYCLONE – Retour en force de Freddy

Freddy semble bien ne pas lâcher l’affaire et fait son come back après avoir passé à Mozambique. Il y a une forte probabilité qu’il se transforme en tempête tropicale modérée dans les prochains jours.

Alors que Freddy regagne le Canal de Mozambique, il pourrait se diriger tout droit vers le Sud-ouest du pays. Le bulletin de Météo Madagascar indique que Freddy est sortie en mer depuis hier matin et continue sa trajectoire Est-Sud Est, notamment vers le Sud-Ouest. Dans ce bulletin, il est indiqué que les résidus du météore pourraient augmenter en intensité. Freddy est de retour, toutefois il est encore faible tandis que les activités orageuses apportées par les résidus sont loin de son centre. « Les vents auprès du centre sont autour de 25 km/h et ceux auprès des activités orageuses qu’apporte Freddy sont de 30 km/h », lit-on dans le bulletin.

En termes d’évolution d’intensité, Freddy avance lentement vers le Sud-Ouest du pays, annonce le bulletin de la météo. Par ailleurs, la probabilité que le stade de tempête soit atteint ce weekend est très élevée.

« Son environnement est favorable à un développement et à la formation du cyclone », souligne le bulletin.

Ce come-back risquerait d’affecter plusieurs régions de la Grande île.

Vigilance

Sept districts ont été placés sous alerte jaune pour des risques de fortes pluies hier. Il s’agit de Besalampy, Antsalova, Belo sur Tsiribihina, Morondava, Manja, Maintirano, Morafenobe et la région Atsimo Andrefana. L’alerte verte sera pour six régions dont Boeny, Ihorombe, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana et pour les districts d’Analalava, Port-Berger et Antsohihy.

La dégradation du temps dans les parties Sud-ouest, Sud et Ouest ont été palpables depuis hier soir Le site du cycloneoi.com suggère

« qu’une dégradation pluvieuse potentiellement significative se dessine pour l’Ouest et le Sud-ouest de Madagascar, notamment entre Morombe et Tuléar (…) La dégradation devrait se renforcer graduellement à mesure que le phénomène se rapproche de Madagascar. Il est à noter que la prévision de trajectoire actuelle laisse le phénomène à proximité des côtes malgaches entre dimanche et mardi, ce qui amplifie le risque pluvieux ». La sortie en mer est déconseillée et la population a été invitée à se préparer et à être vigilante pour les jours à venir. Des houles pourront survenir. Parallèlement, le vent soufflerait fort dans les parties Ouest et Sud ouest de la Grande île.