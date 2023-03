BASKETBALL- ALLEY HOOP 3X3 – Ankoay seniors hommes et dames, deux formations à battre

Cent soixante onze formations. La réunion techni­que qui s’est déroulée mercredi, en fin d’après- midi au Palais des sports de Mahamasina, a annoncé le nombre des formations qui prendront part à l’évènement du basketball Alley Hoop 3×3 quatrième édition, organisé par la Radio des jeunes (RDJ) à partir de ce jour à 8 heures, sur les terrains du Petit Palais et du Palais des sports de Maha­masina. La RDJ renoue avec l’expérience du basketball 3×3 qui entre dans sa quatrième édition cette année, face à l’engouement des jeunes pour le basketball 3×3 et pour donner un coup de pousse à la préparation de nos porte-fanions en Coupe du monde. Les garçons U19, l’Ankoay sénior 3×3 et les séniores dames 3×3 qui cherchent encore leur ticket pour la joute mondiale, sont concernés par ce Mondial. Dans la catégorie U17, seize équipes féminines et trente deux formations masculines vont essayer de donner le meilleur d’elles-mêmes et l’une contre l’autre vont essayer de s’extirper pour brandir le Graal à la fin du tournoi ce dimanche. Dans la catégorie U23, on dénombre vingt équipes féminines et quarante huit masculines. Dans cette catégorie d’âge, les bras de fer vont tenir le public en haleine car les joueurs comme les joueuses vont s’investir totalement dans ce tournoi qui est une occasion pour la Fédération malgache de basketball (FMBB) de détecter ceux ou celles qui sont sélectionnables en équipe nationale. Chez les séniores dames, vingt formations sont en compétition tandis que chez les hommes, huit formations essayeront de gagner le titre final. Dans cette catégorie d’âge, la concurrence promet de l’étincelle. Les séniores dames de basketball, vice-championne d’Afrique, comprennent notamment Muriel, Harisoa Christiane, Sydonie Marie Erica et Rondro Emeranchine, et chez les garçons, la bande à Livio, Elly, Arnol et Fiary, championne d’Afrique. Les garçons U19 qui préparent eux aussi la Coupe du monde de 5×5, donneront le meilleur d’eux mêmes. Ils sont les adversaires à abattre pour tout le monde, aussi n’ont-ils aucun droit à l’erreur. Dans la catégorie des super vétérans, il existe six formations tandis que chez les partenaires, cinq équipes sont prêtes à donner le maximum pour être exacts au rendez-vous. Rina Randrianarisoa, l’un des organisateurs de l’évènement, explique: « La RDJ célèbre son vingtième anniversaire cette année, et l’évènement RDJ l’Alley Hoop 3×3 est une occasion de démontrer aux yeux de tous les amateurs de basketball que les joueurs et les joueuses malgaches sont taillés pour cette discipline. Enfin, c’est une occasion de détecter la relève, de faire la fête du basketball et surtout d’aider les trois équipes nationales Ankoay (U19 garçons, séniors hommes et dames 3×3) dans la préparation de leur participation à la Coupe du monde ».