Tourisme dans l’Atsimo Andrefana – Itampolo mise sur l’ouverture totale du ciel

La commune rurale d’Itampolo, située sur le littoral sud, dans le district d’Ampanihy, possède des attraits touristiques incomparables. Le tourisme s’impatiente.

Itampolo ou la quiétude assurée. L’endroit se trouve à 143 km au sud du cheflieu de district d’Ampanihy, région Atsimo Andrefana. C’est une commune rurale de quelque 5000 âmes qui vivent de la pêche depuis que l’agriculture ne donne plus grand-chose, faute de pluies. Elle vit des ressources de la mer. Le tourisme y a sa place car les plages et la beauté de la mer n’ont pas de semblables. « Je suis impressionnée par la clarté de la mer où l’on peut voir le fond ainsi que la propreté des plages. C’est loin du tourisme de masse habituel. Je ne vois qu’une dizaine de touristes au plus à mon hôtel » témoigne Tantely Nalisoa, employée dans une ONG en mission dans cette partie du district d’Ampanihy. La mer est en effet d’une couleur émeraude, le sable blanc et il n’y a pas l’ombre d’un nuage qui risquerait de gâcher la vue paradisiaque.

Quatre principaux hôtels exploitent cette richesse touristique dans la commune rurale d’Itampolo. « Chez Nany Hôtel et Restaurant » a le privilège d’avoir une plage étendue. Le propriétaire a établi ses premiers bungalows il y a dix ans. « Le premier atout d’Itampolo est ses belles plages encore non envahies. Mais mon hôtel-restaurant offre de la bonne cuisine. C’est surtout ma spécialité. Mon marketing est orienté vers ces offres culinaires. En outre, Itampolo signifie beauté sauvage avec sa faune et sa flore endémiques. Je propose tout cela à mes clients » raconte Nany Ramarosandratana, propriétaire -gérant.

Défis

Il mise beaucoup sur l’ouverture totale des frontières de Madagascar dans quelques jours, annoncée pour le 5 mars. « Mes clients habituels, outre les touristes locaux, sont surtout des étrangers. L’activité est en difficulté depuis deux ans mais j’ai fait en sorte de ne pas fermer boutique. Ce qui n’a pas été chose aisée du tout. J’ai toujours espoir que la situation s’améliorera » ajoute l’hôtelier- restaurateur. Le maintien de l’activité n’est pas facile en effet. Le peu de touristes qui ont bien voulu voir d’autres horizons à l’extrême sud-ouest de l’île, doivent être motivés pour faire le trajet.

Depuis Toliara, il faut passer par Betioky qui se situe à 220 km. Effectuer ensuite quelque 200 autres kilomètres pour rejoindre Ampanihy et encore 143, toujours de pistes, pour atteindre Itampolo. La fatigue est certes vite dissipée à la vue de la mer mais selon l’opérateur, cela constitue un frein au développement du tourisme à Itampolo. « Depuis que le bac reliant Toliara à Salary e t Sain t – Augustin ne marche plus, il n’est possible de joindre Itampolo que par la route. Cela prend plus de temps car rien que le trajet Toliara-Betioky-AnakaoBeheloke se fait en huit heures minimum en 4×4. Il faut encore compter 4h au minimum depuis Beheloke pour aller à Itampolo », explique-t-il. Itampolo n’a pas encore l’électricité et les hôtels investissent beaucoup en panneaux solaires. Le réseau téléphonique se suffit à 2G, ce qui ne rassure pas trop les touristes qui ont besoin de communiquer s, selon toujours l’interlocuteur.