« Stades manara-penitra » – Six tonnes de granulés volés interceptés

Vol sur les chantiers. Mardi, les gendarmes de la compagnie d’Imerina centrale ont réalisé une saisie de six tonnes et quatre cent cinquante kilos de granulés de caoutchouc. Deux tonnes ont été saisies lors d’un barrage de contrôle routier sur la RN2, à Carion, trois tonnes à Anosibe, et les deux tonnes et quatre cent cinquante kilos restants à Ambohitrimanjaka.

Les granulés avaient été volés dans deux stades « manara-penitra », à Ambatondrazaka et à Moramanga. La réception technique de ces terrains synthétiques avait déjà été effectuée. Ils attendaient leur réception définitive et l’inauguration officielle par le président de la République.

D’après le capitaine Safidiniavo Toky Andriambeloniaina, commandant de compagnie d’Imerina centrale, ils avaient appris le vol depuis quelques jours. Le butin, soigneusement dissimulé dans des sacs, était acheminé vers la capitale.

Un coup de filet a été organisé. Le chef de poste de Carion et ses gendarmes ont arrêté un fourgon à bord duquel cent vingt sacs de grain élastique ont été découverts. La cargaison était placée derrière une pile de sacs de haricot.

Le chauffeur et le convoyeur ont été retenus pour être enquêtés. Un autre fourgon transportant quarante sacs tassés avec des marchandises n’a pu être retrouvé qu’à Anosibe où il a été immobilisé par des policiers, faute de papiers en règle. Les gendarmes sont venus le récupérer et interpeller le conducteur.

600 000 Ar la tonne

Les deux véhicules venant d’Ambatondrazaka ont été mis en fourrière pendant dix jours. Les investigations se poursuivent en même temps. Un receleur s’est fait cueillir à Mahitsy Ambohitrimanjaka. Il avait chez lui quatre-vingt-neuf sacs de caoutchouc, livrés la semaine passée par le convoyeur. D’après lui, il avait acheté la tonne pour 600 000 ariary, avec le coût du transport à 300 000 ariary.

Les produits avaient été volés au stade de Moramanga. « C’est le chef de chantier lui-même qui les a sortis. Il est en effet le patron du convoyeur. Il a été capturé pendant son voyage vers Antana­narivo. Un ingénieur au chantier d’Ambaton­drazaka, son complice, a été piégé à Toamasina et transféré à Antananarivo. Ils sont les principaux auteurs du vol. Ils travaillaient dans une même entreprise », indique la gendarmerie.

Sollicités dans le cadre de cette affaire, les gendarmes d’Ambatondrazaka ont chassé quatre gardiens du stade local, qui auraient fait passer les granulés.

Les dix individus suspectés seront présentés au parquet ce jour. La direction de la législation et du contentieux au sein de la Primature va se porter partie civile.