Santé publique – Sud-Est : Mialy Rajoelina envoie une caravane médicale

Une caravane médicale rejoindra le Sud-Est dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes. Les femmes et les enfants seront prioritaires.

Soucieuse de la santé des populations nécessiteuses, Mialy Rajoelina a envoyé une caravane médicale dans le Sud-Est. Les habitants des régions d’Amoron’i Mania, de Vatovavy et de Fitovinany, deux fois victimes de cyclone en moins d’un mois, vont bénéficier de soins. Et notamment les femmes et les enfants. L’envoi de cette caravane de santé entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes, une tradition depuis quelques années. « Les raisons qui nous motivent à nous mobiliser, chaque fois, sont toutes aussi louables et nécessaires car la santé est non seulement précieuse mais elle n’est ni accessible ni donnée à tous. C’est pourquoi il est utile de multiplier cette action pour offrir un maximum de soins de proximité à la population nécessiteuse, davantage en temps de crise », lance la première dame qui a donné le coup d’envoi de cette caravane mobile à Iavoloha, hier matin.

Cette caravane de santé a quitté Antananarivo hier pour rejoindre Ambositra, puis Ikianjavato. Elle terminera sa mission à Manakara, la ville où la journée internationale de la santé sera célébrée cette année.

Aux profits des femmes

« L’envoi de cette caravane est fondamental pour pouvoir répondre à des besoins plus spécifiques dédiés aux femmes et aux enfants, au moyen de toute la logistique qu’ensemble nous offrons. Il est important pour nous d’améliorer les soins et les sensibilisations contre les violences basées sur le genre que nous apportons à chaque action », enchaîne-t-elle.

Consultations médicales et prénatales, vaccination, planning familial, dentisterie, dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein, gynécologie, dépistage du diabète et son traitement, soins oculaires, radiographie, échographie, dépistage du Vih/Sida, don de sang, seront disponibles, avec cette caravane médicale.

« Nous allons axer cette opération, aux profits des femmes et des enfants. Il a été, entre autres, constaté que de nombreuses femmes n’ont plus de dents dans le Sud-Est, nous allons leur fabriquer des prothèses dentaires. Avec cette opération, nous allons atteindre le Velirano numéro 5 du chef d’État, axé sur la santé pour tous », souligne le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Arivelo Randriamanantany.

Cette action menée par la présidente de l’Association Fitia est appuyée par le programme ACCESS de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). « En tant que partenaires financiers et techniques, nous sommes fiers d’appuyer le gouvernement à assurer l’accès à la santé pour tous, et surtout en pensant à la santé maternelle et néonatale. Nous sommes contents de pouvoir appuyer Madagascar, surtout dans les périodes difficiles. Nous sommes contents de pouvoir apporter des appuis additionnels aux communautés. Nous allons pouvoir aussi renforcer la résilience, qui est un aspect clé de notre travail, et aider ces communautés à se remettre debout et à avancer », souligne le directeur adjoint du programme ACCESS de l’USAID, Aaron Hawkins.