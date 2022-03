Office National du Tourisme de Madagascar – Le nouveau PCA garantit le deuxième semestre

Candidat unique pour la présidence de l’ONTM, Jonah Ramampionona a été sans problème pour un mandat de deux ans.

Jonah Ramam­pionona, connu comme à la tête de l’association des Tours opérateurs professionnels de Madagascar (TOP) est élu nouveau président du Conseil d’administration (PCA) de l’Office national du Tourisme de Madagascar (ONTM). Il mise beaucoup sur le second semestre de cette année pour apprécier une réelle relance du Tourisme. « Le 5 mars prochain sont prévus la réouverture de Madagascar avec les autres pays et le redémarrage de la collaboration avec les compagnies aériennes acceptant les conditions de l’État malgache. Avec ce programme, nous pourrons garantir le deuxième semestre de cette année. Nous ne pourrons pas récupérer les manques à gagner de ces deux dernières années certes, mais ce sera un nouveau souffle pour les opérateurs », s’est exprimé le nouveau PCA.

Ce dernier remplace ainsi Boda Narijao, PCA en 2020 et 2021. L’assemblée générale élective s’est déroulée hier et Jonah Ramampionona a été candidat unique pour le poste de PCA pour un mandat de deux ans. Le Plan de travail annuel (PTA) J avancé par le Conseil d’administration a été également validé lors de l’Assemblée générale.

Ressources

La promotion de la destination de Madagascar va continuer et l’ONTM entend continuer de collaborer avec ses partenaires financiers et ses marchés acquis tout en allant à la conquête de nouveaux autres. « Madagascar va améliorer ses arrivées touristiques », promet le nouveau PCA. L’ONTM connait également un nouveau directeur exécutif (DE) en la personne de Darafify Ralaivao.

Ce dernier a pour mission d’étendre les ressources internes de l’ONTM afin améliorer l’objectif d’accroissement d’arrivées touristiques vu que les vignettes touristiques ont été à presque zéro depuis deux ans. Le nouveau PCA de l’ONTM met en exergue le partenariat public-privé. Un atelier a été organisé dès hier et a vu la présence des PCA et DE des offices régionaux du Tourisme et les représentants du ministère du Tourisme.