Météo – Les fortes pluies persistent jusqu’à demain

Les météorologistes appellent à la vigilance. Une vigilance forte pluie est de nouveau en vigueur dans les régions d’Analamanga, d’Alaotra Mangoro et dans les régions du Nord-Ouest et du Nord. Les déluges persisteront sur les terres centrales, au Nord et au Nord-Ouest, jusqu’à demain, selon leurs prévisions. « Hier, (ndlr: mardi), nous avons bénéficié de 78 mm de pluie en 24 heures. Des pluies de la même quantité pourraient tomber, dans les prochains jours », indiquait Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste, hier. Les risques de stagnation d’eaux, de crues éclairs, de glissements de terrain, sont élevés, dans les zones vulnérables, selon leur indication. La ville d’Antana­narivo, très vulnérable aux intempéries, a connu des dégâts importants, comme le décès de trois enfants, emportés par l’eau, la disparition d’un homme de 39 ans, dans la commune rurale de Sabotsy Namehana, emporté par l’eau, après avoir traversé un pont, l’effondrement d’une maison sur la colline de Manjakamiadana, et de nombreux arbres tombés. D’autres accidents sont à craindre, avec la persistance des fortes pluies.