Lutte contre les délits sur internet – Des investigateurs dans la lutte contre la cybercriminalité

La gendarmerie a de nouveaux enquêteurs en cybercriminalité et en délinquance économique. La cérémonie de sortie de promotion de ces stagiaires en Brevet de spécialité investigateur s’est tenue le 25 février, au Toby Ratsimandrava, organisée sous le haut patronage du général de corps d’armées Serge Gellé, secrétaire d’État chargé de la Gendar­merie nationale.

Les six stagiaires les plus méritants dans les catégories BSI cyber criminalitéDélinquance économique et financière, ont reçu chacun de la société Airtel Madagas­car un box WIFI et une carte SIM dotée d’une connexion internet. Ce sont des outils nécessaires dans l’accomplissement de leur mission, dans les meilleures conditions. Airtel Madagascar a témoigné ses engagements dans la lutte contre la cybercriminalité et la délinquance économique, à travers cette donation. Cet opérateur téléphonique a également réitéré son appui à la Gendarmerie nationale, dans cette lutte. « Airtel Madagascar S.A a toujours répondu favorablement aux sollicitations de la Gendar­merie, sur toute l’étendue du territoire, notamment dans le cadre des investigations en cours effectuées au sein de la Gendar­merie, afin de la soutenir dans ses missions de sûreté publique, et de maintien de l’ordre , dont l’objectif est de protéger les personnes et les biens » a déclaré Sariaka Andrianoe­lina, directeur des affaires juridiques et réglementaires.

Le soutien apporté aux investigateurs de la Gendar­merie, chargés de traquer les délinquants économiques et financiers, relève également de la volonté de la société Airtel Madagascar S.A de contribuer à l’instauration d’un État de droit à Mada­gascar. L’objectif étant de mettre un terme aux infractions qui constituent un obstacle pour le développement du pays.