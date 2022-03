Fortes pluies à Antananarivo – Trois enfants meurent noyés

Les fortes pluies du 1er mars ont tué trois personnes dans la ville d’Antananarivo. Les victimes sont des enfants.

Un déluge mortel. Les corps sans vie de trois enfants ont été repêchés par des riverains, dans la soirée et dans la nuit du 1 mars, après les fortes pluies qui se sont abattues dans la ville d’Antanana­rivo. « Deux des enfants, âgés de 11 et de 9 ans, membres d’une même famille, ont été retrouvés à Anjanahary. Et le troisième, âgé de 10 ans, a été retrouvé à Ambatobe. », rapporte le chef de corps des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna, le colonel Tiana Razafimanahaka, hier.

Ces victimes étaient sur le chemin de la maison, après l’école, lorsque l’accident s’est produit. Elles ont été emportées par les ruissellements des eaux de pluie, à Anjanahary et à Ambatobe. Les deux enfants d’Anjana­hary auraient été accompagnés par une adulte, qui est tombée également dans l’eau. Cette dernière a été sauvée.

Ce genre d’accident se produit assez souvent, à chaque période de pluie. D’autres enfants et même des adultes, ont été déjà victimes, comme à Besarety, à Ankadindramamy. Des parents d’élèves, déchirés par ces événements malencontreux, estiment qu’il est urgent de protéger les enfants d’un tel accident.

Canaux non couverts

« Les écoles doivent être fermées durant les périodes de pluie, car c’est dangereux. Nous avons vu dans la capitale que les rues se transforment en lits de rivière, à chaque précipitation. Les enfants qui ne sont pas emportés par les ruissellements des eaux de pluie peuvent tomber dans des canaux. Il y a de nombreux canaux non couverts à Antananarivo-ville », propose Malalatiana, mère de famille. Mais le danger ne se réduit pas à cet accident, pendant la saison de pluie. Des centaines de milliers d’enfants sont privés de cours, suite aux passages des cyclones. De nombreux établissements scolaires ont été détruits. Leur réhabilitation va encore prendre un certain temps. Le ministère de l’Éducation nationale a déjà envisagé un calendrier scolaire allant de mars à décembre, pour éviter les cours pendant les périodes de pluie, dans le Plan sectoriel de l’éducation (PSE). Les dirigeants actuels ont décidé de maintenir le calendrier scolaire d’avant, pour permettre aux enfants qui souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger, après le baccalauréat, de ne pas rater la rentrée universitaire.