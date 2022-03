Exposition – « Éclats » du collectif Titanium remet en question la société

Mettant à contribution l’interprétation du public de chacune de ses œuvres, le collectif de jeunes peintres et illustrateurs « Titanium » expose dans le cadre de « Éclats » sa vision d’une société brisée, à l’Alliance française d’Antananarivo.

Entre découverte de nouveaux talents, mais surtout d’une nouvelle génération d’artistes passionnés et la découverte d’un univers créatif en plein essor. La première exposition qui anime actuellement le hall de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) d’Andavamamba cette année se distingue par les aspects cités ci-dessus. Ils sont jeunes et dynamiques, tous animés par cette âme artistique en eux, qu’ils souhaitent laisser s’exprimer avec talent sur chacune de leurs œuvres. Eux, ce sont les jeunes membres du collectif Titanium, peintres et illustrateurs dans la fleur de l’âge, qui convient à découvrir une exposition inédite jusqu’au 26 mars à l’AFT Andavamamba. Sobrement intitulée « Éclats », elle questionne le public sur la réalité dans laquelle il subsiste actuellement, mais aussi sur cette société divisée par la politique, par les conséquences de la pandémie et par la perte de ces valeurs qui nous sont propres. En tout, près d’une vingtaine de tableaux que les jeunes artistes du collectif Titanium invitent à apprécier, mais surtout à comprendre. Sébastien Nege, Jo’hann Rakoarivelo, AnnyH, Mekana TMT et Mih, sont les jeunes talents qui illustrent leur vision d’un monde parti en éclats, mais que l’on se doit de réhabiliter.

« Émouvoir et sensibiliser »

Le peintre et illustrateur Sébastien Nege affirme durant la visite de l’exposition « Nous vivons dans une société éclatée. Ainsi nous tenons à pointer du doigt à travers cette exposition les méandres de notre société et à retranscrire sur chaque œuvre notre ressenti vis-à-vis de notre quotidien à Madagascar. Par le choix de ce mot éclats, comme thème principal de l’exposition, nous sensibilisons ainsi le public à faire preuve d’union et solidarité pour pallier aux conséquences de la pandémie entre autres». Chacun des tableaux exposés se distingue par un style propre à lui-même, reflétant aussi la personnalité de chacun des artistes au sein du collectif Titanium. Entre arts plastiques, peinture sur toile, aquarelle, acrylique, encre, peinture sur papier ou encore illustration aux stylos, ils se distinguent à travers différents styles. Ainsi, se présentant avec une certaine maturité, les œuvres de Sébastien Nege par exemple, se veulent être plus ancrées dans la réalité. Il scande notamment dans quatre des œuvres exposées, les méfaits des jugements que l’on porte sur autrui sans le comprendre. De même, en ajoutant des éclats de miroir brisé sur les portraits qu’il dessine, il renvoie au public sa propre vision de la réalité et le met à contribution pour interpréter, mais aussi pour comprendre à sa manière l’œuvre en question. D’un côté, les illustratrices AnnyH et Mih font preuve de fantaisie, en mettant surtout en avant les personnalités de chaque individu, alors meurtri par une société qui l’étouffe. Cette exposition a donc pour but d’attirer l’attention sur la beauté et la différence, de sensibiliser à l’esprit d’empathie et de combattre les préjugés par le biais de l’art.