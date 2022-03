Entreprises franches – Le rapport d’activités à déposer

Régularisation. Comme chaque année, toutes les zones et entreprises franches (ZEF) à Madagascar doivent déposer leurs rapport d’activités de l’année écoulée. Selon un rapport du ministère de l’Industriali­sation, du commerce et de la consommation (MICC), beaucoup ne l’ont pas encore fait. Le MICC lance donc un appel à ces ZEF pour qu’elles l’accomplissent au plus tard le 11 mars. «Les responsables de ces entreprises franches sont donc encouragés à remettre ce rapport soit à l’EDBM Antaninarenina soit au niveau du MICC», selon un communiqué du ministère.

Le MICC a rappelé que la déclaration de rapport d’activités des ZEF est réglementée par la loi. «À défaut de dépôt de ce rapport dans les délais indiqués, le MICC prendra des mesures prévues par les règlementations à l’endroit des ZEF», poursuit le communiqué. Ce dernier a noté également que «la régularisation de la situation d’une entreprise est primordiale pour le bon déroulement économique d’un pays et ainsi permettre aux entreprises de bénéficier de la protection de l’État». Il existe actuellement environ 250 ZEF à Madagascar.