Énergie propre – Vitogaz maîtrise les prix

Beaucoup craignaient une déflagration des prix du gaz butane. Mais Vitogaz, respectant l’Accord passé avec le MICC au mois de décembre, a pu préserver l’intérêt supérieur des consommateurs.

«Je suis un homme de parole. Et je tiens à remercier Edgard Razafin­dravahy, ministre de l’Indus­trialisation, du commerce et de la consommation, MICC, par sa franche collaboration pour trouver un terrain d’entente sur les prix du gaz. Grâce à cette confiance réciproque et cette compréhension que je qualifierais de mutuelle, les foyers malgaches qui consomment du gaz butane, peuvent se considérer comme des privilégiés. Car, malgré la hausse conséquente des cours sur le marché international, amplifiée par la guerre en Ukraine, un contexte explosif en soi, les prix de ce produit à Madagascar ont été stabilisés », tient à rappeler Zo Andriam­pianina, directeur général de Vitogaz. Il venait d’être nommé à ce poste pour conclure dans la foulée cette nouvelle approche. Placée sous le sceau du partenariat public-privé.

Si par cette entente, les prix de Vitogaz ont été ramenés à leur niveau d’avant le 1er octobre 2021, il a été aussi convenu un lissage de ces prix plus tard. « Mais que les variations à opérer ne soient pas trop brusques » souligne Zo Andrimampianina, attaché au concept de solidarité et aux principes d’entreprises citoyennes.

Une exemple à suivre

Même si l’index CP du gaz butane, l’équivalent du Platts pour le carburant, a été de 906, 890 dollars hier, 880 en février et 585 lors de ces négociations. Soit pas moins de 16% de majoration entre février et ce début du mois de mars. Mais par cette volonté du MICC et Vitogaz à endiguer des éventuelles vagues haussières, ces prix ont été maîtrisés.

Les détracteurs d’une louable et salutaire initiative ont toujours évoqué et invoqué qu’avec la baisse de la TVA frappant le gaz, de 16 à 5%, la décrue devait être conséquente et continuelle. Mais avec le contexte planétaire qui prévaut, matérialisé par ces indexations CP, affolantes s’il en est, ces avantages fiscaux s’évaporent aussi vite qu’ils sont apparus, sur le long du différentiel des coûts.

Un bel exemple à suivre pour d’autres secteurs. Qui, pour des broutilles, osent pénaliser les consommateurs finaux. Par des augmentations injustifiées des prix. Moralité : il est possible de respecter les droits des consommateurs, de défendre leur pouvoir d’achat. Avec du bon sens et de la lucidité.