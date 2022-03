Condamnation de la Russie à l’ONU – Madagascar vote l’abstention avec trente quatre pays

Une résolution condamnant “l’agression” russe contre l’Ukraine a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, hier. Madagascar s’est abstenu de voter.

L’abstention. C’est la décision prise par Madagascar durant l’As­semblée générale extraordinaire de l’Organisation des nations unies (ONU), à New York, hier, concernant la guerre en Ukraine. L’adoption d’une résolution condamnant l’agression, de l’Ukraine par la Russie, et exigeant le retrait complet et sans condition des forces militaires russes du territoire ukrainien était à l’affiche.

Le vote s’est déroulé, hier, en début de soirée, heure de Madagascar. La résolution a été adoptée par cent quatre-vingt cinq pays. Cinq autres ont voté contre. Trente cinq pays se sont abstenus de prendre part au vote, dont Madagascar donc.

Une décision qui confirme et officialise le non alignement et la neutralité affirmé à demi-mot par Christian Ntsay, Premier ministre, en marge d’un événement au ministère des Affaires étrangères, à Anosy, mardi. En réponse à la presse, le chef du gouvernement a, en effet, mis en avant la politique diplomatique tout azimut de la Grande île. «

Nous Malgaches, avons choisi de travailler avec tous les pays. Il n’y a plus de pays qui prend le parti d’un tel ou un tel. Le monde est en difficulté à cause de cette situation entre la Russie et l’Ukraine. Notre politique à Madagascar est de coopérer avec tous les pays, que ce soit ceux de l’occident, que ce soit la Russie », sont les mots du locataire de Mahazoarivo, mardi. Des propos confortés par Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères.

En marge d’une cérémonie à la résidence du Japon, à Ivandry, mardi toujours, le chef de la diplomatie malga­che a ajouté, Madagascar suit avec beaucoup d’attention l’évo­lution de ce conflit. Naturel­lement, comme aujourd’hui, nous le célébrons, Madagascar travaille avec tous les pays (…).

Des représailles?

La démarche conjointe, faite par la délégation de l’Union européenne (UE), l’Allemagne, la République de Corée, les Etats-Unis, la France, le Japon, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Turquie n’y a donc rien fait. La Grande île a maintenu sa posture de pays neutre et non aligné.

Les parties à cette démarche conjointe ont demandé à Madagascar de prendre position contre les actions russes en Ukraine, par une condamnation publique. Et de confirmer cette prise de position par un soutien à la résolution soumise au vote de l’Assemblée générale de l’ONU, hier.

Un des arguments soulignés dans la démarche conjointe est que l’Union africaine (UA), a déjà pris position et a demandé à la Russie de respecter impérativement le droit international, l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de l’Ukraine.

Des ténors de l’UA dont le Sénégal, dont le président assure, actuellement, la présidence tournante de l’organisation, se sont, pourtant, également, abstenus de voter, hier, à New York. L’Algérie et l’Afrique du Sud font, aussi, partie de la liste des abstentionnistes. Pour la nation arc-en-ciel le fait de faire partie du BRICS, pourrait expliquer sa posture.

En réaction à la décision de Madagascar de rester neutre, un juriste fait remarquer, lorsque les représentants des pays parmi les plus influents aux Nations Unies, dont la Suisse viennent te voir sur un sujet de ce genre, ce n’est pas fortuit.

Questionnés sur les éventuelles conséquences d’un refus de Madagascar de prendre position sur le dossier, lundi et mardi, Sergiusz Wolski, chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’UE, et Yoshihiro Higuchi, ambassadeur du Japon, se sont voulus rassurants.

Ce dernier a, notamment, déclaré ça n’affectera pas nos relations d’amitié qui existent depuis longtemps et qui sont au beau fixe dans la forme et le fond. Le réalisme est de mise, cependant. Rien n’est anodin en matière de politique internationale, effectivement.

La décision de la Grande île d’affirmer sa neutralité ne sera pas sans conséquence. Des représailles, essentiellement économiques, sont à prévoir, concède une source diplomatique. Elles ne seront pas frontales, mais pourraient être distillées sur certains projets ou négociations futures, ajoute-t-elle.

Certes, mais Madagascar a osé affirmer sa souveraineté nationale et son droit souverain de décider de l’orientation de sa politique internationale. Surtout qu’une grande partie de l’opinion publique nationale a souhaité ce non alignement.

Les partenaires internationaux de Madagascar martèlent que leurs appuis et soutiens sont motivés par les relations d’amitié, mais aussi, au nom des valeurs d’entraide internationale, de développement commun et des droits de l’homme. Certes, en diplomatie toute est une question d’intérêt. Reste à voir si les actions au nom du respect des valeurs internationales et onusiennes seront, aussi, dictées par les intérêts et les règles d’influence.