Université de Toliara – La digitalisation des cartes d’étudiants annoncée

Apres l’université d’Anta­nanarivo, celle de Maninday Toliara entame la digitalisation. Des techniciens sont sur place pour réaliser le projet de digitalisation des cartes d’étudiants. Il a été annoncé par une délégation composée de deux membres du gouvernement, Ernest Tsikel’Iankina et Roberto Tinoka Raharoarilala, et du directeur de la Communi­cation auprès de la Pré­sidence, Rinah Rakotomanga. Une sorte de carte Visa permettra aux étudiants de garder leurs bourses ou leurs avoirs de manière électronique. La carte pourra servir de moyen d’achat de marchandises, ou de paiement de factures. Une nouvelle liste des étudiants est alors attendue. Par ailleurs, il a été annoncé que la construction de nouvelles latrines au sein du campus commencera incessamment. Une connexion wifi sera également disponible. Des promesses sur la réhabili­tation du R+3 a t tendue depuis octobre ont retenti de même que la mise en place de nouvelles infrastructures en électricité. L’habilitation de master et les diplômes de licence de quelques filières sont également indiqués en cours de validation. Les étudiants sont en attente de quatre mois de bourses et des frais d’équipement.