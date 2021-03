Journée mondiale de la femme – Mialy Rajoelina à Toliara et à Fianarantsoa

La Première dame est allée à la rencontre des femmes à Toliara et à Fianarantsoa, hier, dans le cadre de sa tournée nationale pour la célébration de la journée de la femme. La rencontre a été chaleureuse, et sera fructueuse. A Belalanda Toliara, Mialy Rajoelina et les femmes de cette province ont planté des Moringa sur une superficie de 5 hectares. Trois-mille pieds de Moringa ont été mis en terre, lors de cet événement. « Les produits de ces Moringo seront utilisés dans la lutte contre la malnutrition dans le Sud. Plus tard, nous allons cueillir et piler leurs feuilles et les donner aux enfants avec une faible masse pondérale », indique la Première dame dans son discours. L’association Fitia a fait don d’un matériel de transformation de Moringa en poudre mutualisé pour la coopérative Magnavotse. « Ce matériel nous sera d’une grande aide. C’est ce qui nous manque. Avec ce matériel, nous allons pouvoir moudre les feuilles de Moringa et les utiliser dans notre alimentation », lance Avenir, membre de la coopérative Magnavotse à Toliara.

Mialy Rajoelina s’est, ensuite, envolée vers la région de Matsiatra Ambony. Arrivée au chef lieu de province de Fianarantsoa, elle a pris le nouveau train de la ligne Fianarantsoa Côte Est (FCE) pour rejoindre la commune de Sahambavy où s’est tenue la célébration officielle de la femme, hier. Il y a eu une visite de la plantation de Sahambavy, durant cet événement. L’association Fitia a, par ailleurs, offert des formations en apiculture et des ruches à la coopérative Soa tantely, dans cette commune de Sahambavy. « Cette région est un vivier de femmes indépendantes. C’est ce qui me pousse à soutenir vos activités. L’avenir de ce secteur dépend de l’amélioration de la qualité. Nous allons vous offrir des formations, pour cela », annonce la Première dame aux femmes à Fianarantsoa.

De Toliara à Fianarantsoa, Mialy Rajoelina a montré son appui indéfectible aux femmes pour leur autonomisation et leur émancipation.