Environnement – Morondava : La forêt de mangrove de Kimony repeuplée

Contrecarrer les pêches non durables. La direction générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA) du département chargé de la Pêche a choisi de reboiser des mangroves. Cinquante mille pièces de propagules et plantules ont été plantées à Kimony, commune de Bemanonga, district de Morondava, région Menabe. Cette activité de reboisement de mangroves contribue à la restauration et à la conservation des écosystèmes côtiers et marins dégradés. Ces propagules ou éléments assurant la propagation végétative des plantes, ont été repiquées sur une surface de 5ha de forêt de palétuviers. Le ministère de l’Agriculture, de l’élevage e t de l a Pêche (MAEP ) collabore avec le département chargé de l’Environne­- ment et du développement durable(MEDD), dans la gouvernance et la gestion durable des habitats naturels côtiers et marins. Le ministère de l’Environnement et du développement durable s’engage à planter chaque année 5000 ha de mangroves tandis que le ministère de l’Agriculture, appuyé par le projet SWIO­-fish, vise à restaurer 10000 ha d’écosystèmes marins d’ici 2023. Un système de protection et de conservation est créé et des zones de gestion durable de mangroves sont mises en place. Des campagnes de sensibilisation des communautés villageoises de Kimony, axées sur l’importance écologique et halieutique de la préservation des mangroves, ont démarré parallèlement à ce reboisement délocalisé de la DGPA.