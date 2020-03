Volleyball 4X4 – Analamanga : Cosfa-ASI2 en duel final

Dernière ligne droite. Quatre finales boucleront en beauté la saison 2019 pour la ligue d’Analamanga de volleyball. Lancé depuis le mois de décembre, le tournoi de volleyball 4 contre 4, innovation de la saison, touchera à sa fin ce mois de mars. Les finalistes sont tous connus à l’issue des demi-finales qui se sont déroulées ce week-end sur les terrains annexes de Mahamasina.

Chez les seniors, Cosfa s’est imposé 3 sets à 1 contre Hzma, tandis qu’Asi2 a surclassé dans la douleur Mvbc, 3 sets à 2. Les militaires disputeront donc le duel final de la première édition de ce tournoi de volleyball 4×4 contre la deuxième équipe de l’Asi Itaosy.

Les finalistes des U23 filles, un choc entre Asi et CCVB, ont été déjà connus quelques semaines plus tôt. Du côté des jeunes U14, les finales seront une affaire entre Gnvb et Asi. À l’issue des demi-finales des filles de ce dimanche, la Gnvb a battu la deuxième équipe de l’Asi par 2 sets à rien et la première formation d’Itaosy a, pour sa part, écarté Vbcd sur même score.

Le choc final des garçons est aussi les gendarmes et les jeunes volleyeurs d’Itaosy. Les finales programmées au début ce dimanche 8 mars, seront reportées car le gymnase d’Ankorondrano prévu accueillir les matches ne sera pas disponible pour cette date de la célébration de la journée internationale de la femme.

Les dirigeants de la ligue d’Analamanga effectueront une réunion ce mercredi pour fixer la date des finales, jour également de l’ouverture officielle des cham­pionnats d’Analamanga pour la saison 2020.