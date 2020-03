Transport ferrovaire – Des aménagements des voyages à la FCE

C’est à partir de ce mois que des modifications sur les voyages en train s’exécutent sur la ligne ferroviaire Fianarantsoa Côte-Est. « En raison de gestion de trafic, la F.C.E décide qu’à compter du 1er mars, son plan de transport sera modifié, et ce jusqu’à nouvel avis. Pour les trains de voyageurs, le départ de Fianarantsoa a lieu seulement, tous les samedis, jusqu’à la gare terminus de Sahasinaka. Le retour pour Fianarantsoa s’effectue tous les dimanches à 8h au départ de Sahasinaka », indique un communiqué officiel. Le trajet direct entre Fianarantsoa et Manakara n’existe plus depuis l’annonce des cinq mois de travaux à effectuer sur le viaduc de Sahasinaka jusqu’au mois de mai. Un transbordement sur ce viaduc a lieu jusqu’à la gare de Sahasinaka. Une seule locomotive est fonctionnelle chez la FCE actuellement et trois nouvelles locomotives importées par l’Etat doivent arriver ce mois. D’après le directeur de transport à la FCE, Dauphin Ramonjarsolo, « Les locomotives espagnoles seront à Madagascar soit le 11 soit le 15 mars d’après les dernières nouvelles qu’on nous a transmises ». Par rapport au transport de marchandises qui existe également sur la ligne ferroviaire Fianarantsoa-Côte-Est, la locomotive part de Fianarantsoa tous les mardis.