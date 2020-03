Scoutisme – L’intégration dans la société au menu

Voulant atteindre son objectif de renforcer son intégration et de se rapprocher de la société, le mouvement scout masculin catholique, Antilin’i Madagasikara, au sein du diocèse d’Antsirabe ne cesse depuis ces cinq dernières années de s’impliquer dans des activités sociales visant en particulier les nécessiteux. Ainsi, ses membres initient au moins deux bonnes actions par an, en dehors de celles que chaque scout doit accorder et prouver à son entourage dans le quotidien.

Ils ont profité cette année, du jour d’anniversaire de Baden Powel, fondateur du mouvement scout, pour effectuer leur première activité sociale entrant également dans le cadre de l’éducation environnementale des membres. Quelques centaines de jeunes plants ont été ainsi mis en terre au terrain du centre de l’association SOS Village d’enfants à Ivohitra Antsirabe, où cent-vingt enfants démunis de moins de 14 ans sont accueillis.

« Nous voulons soutenir l’éducation de ces enfants en leur prouvant l’importance et l’ambiance dans la vie associative et en leur apprenant à prendre des responsabilités », note Caius Herisoloniaina Raharison, président de l’Antilin’i Madagasikara du diocèse d’Antsirabe.

Par ailleurs, l’Antilin’i Madagasikara fête, cette année, son 97è anniversaire. Outre la célébration nationale, chaque diocèse est libre de marquer cette date selon leur propre manière. Comme tous les ans, celui d’Antsirabe va donc marquer la journée du 23 mars par la tenue de sa deuxième activité sociale. Plus de deux cent cinquante familles démunies du fokontany d’Ambohimena vont ainsi bénéficier de don de vêtements collectés par les membres.

« Nous sommes, actuellement, en pleine organisation de cette activité visant à éduquer les membres », affirme le président du mouvement scout du diocèse. Il n’a pas manqué de préciser que le scoutisme joue un rôle important dans l’éducation citoyenne.