Revendication syndicale – Les enseignants manifestent ce jour

Les enseignants ne feront pas machine arrière. Même s’ils se sont divisés en deux clans actuellement, quelques enseignants issus de la plateforme des associations et syndicats de l’éducation (PACEM) ne reculeront pas. Ils ont pris la décision de se réunir devant le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et professionnelle à Anosy, ce jour. La revendication se focalise sur l’indemnité spéciale de 2018. Cette indemnité est payée en trois tranches dont les 50 000 ariary restants devaient être versés ce mois-ci. « Nous n’allons pas perturber les élèves qui font les examens. Comme au lycée Faravohitra, les enseignants qui surveillent les élèves durant l’examen ne participeront pas à la manifestation. Nous ne savons pas vraiment qui parmi les membres des syndicats souhaitent y participer, par contre, ceux qui veulent grossir les rangs sont les bienvenus. Il y a des enseignants qui décident de rester chez eux. Ils ne sont pas obligés, c’est la démocratie. Cette manifestation se réalisera », explique Josefa Rakotondrainibe, coordinateur de Pacem. D’autres enseignants appellent au calme. Une déclaration a été faite hier. Ils soulignent dans cette déclaration que des pourparlers avec les responsables ont été effectués. Les responsables auprès du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et professionnel sont entrain de finaliser les procédures pour le paiement de l’indemnité selon ces individus. Le ministre Rijasoa Andriamanana Josoa a déclaré hier que suite à un pourparler entre une délégation du ministère et le gouvernement, le Premier ministre, Christian Ntsay a approuvé la loi rectificative sur l’accord signé entre le gouvernement et les syndicats le 24 juillet 2018. Cette rectification sera intégrée dans la communication verbale du conseil du gouvernement du mercredi 04 mars et sera approuvée et signée durant le conseil du gouvernement. Tous les décrets concernant les enseignants, les bureaucrates, les responsables de tous les établissements et les formations y sont également inclus.