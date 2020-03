Mutualisations des moyens – Les forces de l’ordre font bloc contre l’insécurité

Il ne doit plus y avoir de chacun pour soi. Ces mots sont ceux du général Richard Rakoto­nirina, ministre de la Défense nationale, durant une cérémonie de remise de matérielle, hier, à Ampahibe.

Un événement où les premiers responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), ont affiché un front unique dans la lutte contre l’insécurité et l’appui aux citoyens.

Face à la presse, le général Rakotonirina a mis l’accent sur « la solidarité gouvernementale ». Dans le domaine de la défense et de sécurité, cette solidarité est censée mener à des réponses coordonnées, efficientes aux maux des citoyens. Le membre du gouvernement a pris l’exemple des opérations de sauvetage ou de soutien aux sinistrés après les dernières intempéries.

« Solidarité, mutualisation des moyens et décloisonnement des corps », sont ainsi, les mots clés soulignés, hier. « Vous constatez certainement, que nous sommes toujours ensemble, avec le Premier ministre, même durant les tournées. Cela démontre que le gouvernement est solidaire », affirme le ministre de la Défense nationale. Le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randriana­rison, ministre de la Sécurité publique, et le général Richard Ravalo­manana, secrétaire d’État chargé de la gendarmerie nationale, ont été à ses côtés, hier.

Une fois n’est pas coutume, le matériel remis par le ministère de la Défense nationale est destiné, non seulement aux forces armées, mais aussi, à la gendarmerie et la police nationale. Des équipements destinés à renforcer la lutte contre le kidnapping, la protection civile face aux sinistres et la surveillance des côtes.

Triumvirat

Pour démontrer la « cohésion », au sein des corps composant les FDS, l’événement a été largement relayé sur les supports de communication des trois entités. Ayant pris la parole, hier, le ministre de la Sécurité publique souligne que l’événement marque « la fraternité », au sein des forces de l’ordre.

Ce front gouvernemental contre l’insécurité, a été démontré devant les procureurs durant un atelier à l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), la semaine dernière.

Aux côtés de Johnny Andriamahefarivo, ministre de la Justice, les trois représentants des FDS au sein du gouvernement, il a été question de « synergie », entre ces derniers et la magistrature dans la lutte contre l’insécurité. « Synergie, solidarité et efficience », sont également, les mots d’ordre martelés par Christian Ntsay, Premier ministre, durant ses tournées.

Des descentes sur terrain où lutte contre l’insécurité et performance de l’administration sont les principaux thèmes.

Outre les trois ministres issus des FDS et le garde des sceaux, le ministre de l’Intérieur fait aussi, régulièrement partie de la délégation accompagnant le chef du gouvernement durant ses tournées. La symbiose du triumvirat magistrature, représentants de l’État et les

Forces de défense et de sécurité, est ainsi, la clé de la lutte contre l’insécurité. La démarche gouvernementale actuelle, est voulue par la Réforme du secteur sécurité (RSS).

En matière de lutte contre l’insécurité, la synergie entre les membres du gouvernement peine, toutefois, à s’appliquer sur terrain. Le décloisonnement voulu se heurte souvent, aux résistances corporatistes, voire à des « intérêts divergents ». Il y a, du reste, les délimitations de compétence prévues par les textes.

À entendre le ministre de la Défense nationale, la synergie voulue peut passer par « la communication, le partage d’information ».

Le général Ravalomanana a souligné la nécessité de ce partage d’information, lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la cellule de lutte anti-kidnapping, la semaine passée. Travailler de concert dans un même objectif est le but.

Travailler de concert pour rétablir l’autorité de l’État, la sécurité et reconquérir la confiance de la population est le but escompté. Les résultats sur terrain sont, toutefois, les seuls baromètres de l’atteinte des objectifs étatiques, ou pas.