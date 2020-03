Moto TT – Tsitsi remporte l’Enduro Sprint

Les années se suivent mais Tsirava Razafimahefa (Sherco) reste au top. Le champion de Madagascar catégorie vétéran 1 s’est imposé lors de l’ouverture de la saison de moto tout-terrain « enduro/endurance », dimanche à Antsirabe.

Il a terminé avec le meilleur cumul, au terme des douze épreuves spéciales au programme de l’Enduro Sprint Andraikiba. Sur un site exceptionnel, autour du célèbre lac, Tsitsi a fait parler son expérience.

Il a bouclé le parcours en 35min 09sec. Soit environ deux minutes d’avance sur son premier poursuivant, en l’occurrence le jeune Florian Bourdais (BHR). Fofo a fini en 37min 00sec. La troisième marche du podium a été trustée par Jonas Soille (Husqvarna).

Un pilote qui a fait son apparition en championnat de Madagascar l’an passé et qui titille de plus en plus les têtes d’affiche. Il a conclu cet Enduro Sprint avec un cumul de 38min 26sec.

Ce rendez-vous d’Antsi­rabe marquait le coup d’envoi de la saison 2019 en « enduro/endurance ». Un exercice qui s’annonce éprouvant, avec dix manches inscrites au calendrier.

La prochaine échéance est fixée pour le dimanche 3 mai, à savoir l’Enduro Sherco à Antananarivo.