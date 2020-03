Météo – Des fortes pluies prévues jeudi

L’amas nuageux localisé dans l’Océan Indien se rapproche lentement de la côte nord-est du pays. D’après le service de la météorologie, cette zone suspecte n’aura pas d’impact sur l’île qu’à partir de jeudi. La menace de cyclogenèse n’est pas encore constatée par les prévisionnistes. Pourtant, cette zone suspecte apportera des pluies abondantes à partir de jeudi sur la côte nord-est, la Haute terre centrale et nord-ouest. L’Alizé dominera le temps. « L’amas nuageux est surveillé de près. Il se situe au nord des îles La Réunion et Maurice actuellement. Il se dirige vers le nord-Est du pays. Nous ne pouvons pas encore savoir sa position et son évolution que jeudi. Mais les activités orageuses sont au rendez-vous à partir de jeudi », affirme un prévisionniste. Des averses orageuses marqueront déjà le temps dans les régions nord-ouest et ouest des hautes terres dès mercredi. Le reste du pays sera sec. Une baisse progressive de la température est en vue sur la partie Est et sur les hautes terres. La température maximale diminuera de 25°C. La région Boeny restera chaude et sec avec une température maximale de 34° C.