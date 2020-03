Maladie virale – Madagascar s’attend à l’importation de coronavirus

L’importation de cas de coronavirus à Madagascar incontournable ? Le Covid-19 évolue à grande vitesse dans le monde. L’épidémie est difficile à maîtriser. Des centaines de nouveaux cas sont notifiés chaque jour, notamment, en Europe. Les pays touchés par la maladie ne cessent, par ailleurs, d’augmenter. Un cas a été recensé au Sénégal, hier, selon les dernières informations. Il s’agirait d’un ressortissant français qui a séjourné en France, au mois de février. Madagascar n’a pas encore fermé ses portes aux personnes ayant séjourné en France, où cent soixante-dix cas sont notifés, hier, contre cent trente, lundi. « Nous devrons nous préparer à une importation de cas, étant donné que la propagation de la maladie », confie une source auprès du ministère de la Santé publique. Des mesures seraient déjà prises pour préparer toutes les formations sanitaires, urbaines que rurales, en cas d’épidémie à Madagascar.

Dans le monde, près de quatre vingt-dix mille cas sont recensés depuis décembre jusqu’au début du mois de mars, dans soixante six pays. Plus de trois mille personnes sont décédées. Madagascar n’enregistre aucun cas, jusqu’à hier. Les six personnes en provenance de Chine et d’Italie, sous surveillance à l’hôpital d’Anosiala, se porteraient bien.