Jean-Luc Ramamonjisoa – « On ne brade pas le financement de la formation professionnelle »

Entreprises et salariés peuvent prétendre à une formation professionnelle financée, à charge pour eux de trouver au préalable des prestataires de formation crédibles et compétents.

C’est à l’ouverture du festival des compétences à la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo jusqu’à mercredi que l’accès à la formation professionnelle financée a été expliqué. La gratuité de la formation à laquelle tout salarié peut prétendre est soumise à la condition d’excellence dans le contenu recherché et le professionnalisme chez le prestataire de formation sollicité. « A Madagascar, l’autonomie même de la structure en charge de la supervision de la formation professionnelle est un cas d’exemple sur le continent africain. Une liberté existe pour tous par rapport au choix de formation voulue et les financements sont disponibles. De même, l’entière liberté de choisir le prestataire de formation est acquise. Dans d’autres pays, les équivalents du Fonds malgache de formation professionnelle ou FMFP sont des structures publiques fonctionnant avec un budget doté par un organisme ministériel. Les initiatives sont limitées. Or à Madagascar, la structure autonome en charge de la promotion de la formation professionnelle fonctionne selon une démarche participative des entreprises et une possibilité d’accord avec un bailleurs de fonds », explique Moussa Yacoubou , un des assistants techniques recrutés par l’Agence Française de Développement ou AFD pour être en fonction auprès du Fonds malgache de formation professionnelle.

Rencontre des besoins

La rencontre des entreprises avec les centres de formation est possible à l’occasion du festival des compétences, afin de découvrir selon les secteurs d’activités les offres de formation disponibles et nécessaires pour les collaborateurs. L’accompagnement des entreprises dans le montage de dossiers afin de bénéficier de formations financées par le FMFP est également possible durant l’événement de trois jours. Chaque structure présentant des collaborateurs à former doit se trouver un prestataire de formation reconnu pour faire aboutir conjointement le processus de demande de financement de la formation. « Nous ne bradons pas le financement de la formation professionnelle. La qualité des dossiers doit être au top. Nous exigeons des formateurs compétents qui peuvent le prouver. Nous exigeons un curricula de formation qui réponde aux besoins des entreprises. Nous ne finançons pas des formations qui ne correspondent pas à ces normes de qualité », affirme ouvertement Jean-Luc Ramamonjisoa, directeur général du FMFP. Le montant de financement envisagé auprès du FMPFP varie. « Le FMFP dispose de deux sources de financements. D’une part la cotisation patronale perceptible par la Cnaps et les fonds additionnels venant de l’AFD. 50% des moyens du FMP proviennent de la contribution patronale de 1% du salaire du collaborateur », poursuit Jean-Luc Ramamonjisoa.