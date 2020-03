Ihosy – Un défenseur des droits de l’homme craint pour sa sécurité

Cinq jours après sa libération de la maison centrale d’Ihosy, le défenseur des droits de l’homme Thomas Razafindremaka est loin de couler des jours tranquilles. Ce président de l’association « Ny to tsy mba zainy (GTZ) » (NDLR : La vérité ne meurt jamais) dénonce des représailles et des menaces pouvant porter atteinte à l’intégrité physique de sa personne. Des fonctionnaires auprès du tribunal d’Ihosy et de la gendarmerie nationale de la région Ihorombe sont cloués au pilori. Ces dénonciations font écho après la mise en liberté provisoire de Thomas Razafindremaka dans la soirée de jeudi vers 21 heures et le dessaisissement de l’affaire du tribunal de première instance d’Ihosy, au bénéfice de celui d’Antananarivo. Bien qu’aucune date n’ait encore été fixée pour la tenue du procès, le président de la GTZ a indiqué qu’il préfère attendre à Tana la date de l’audience, pour sa sécurité. Arrêté le samedi 15 février et placé sous mandat de dépôt le lundi d’après, Thomas Razafindremaka est incriminé pour escroquerie et extorsion de fonds. Crevant l’abcès sur des guéguerres entre le prévenu et des ayant voix aux chapitre au tribunal de première instance d’Ihosy et de la gendarmerie, des organisations de la société civile ont manifesté leur réserve quant à l’impartialité de ces derniers et ont de ce fait demandé la tenue du procès à Antananarivo. De son côté, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a dressé à la Cour suprême, au ministère de la Justice et au Secrétariat d’Etat en charge de la gendarmerie, des lettres sollicitant la célérité des procédures et la protection du prévenu. Thomas Razafindremaka est poursuivi pour des faits remontant en 2018. A chaque fois qu’il reçoit des plaintes pour abus et injustice, le président de la GTZ tire la sonnette d’alarme et saisi le plus souvent les instances en hauts lieux, ce qui a eu pour effet de nourrir des relations conflictuelles avec les autorités locales.