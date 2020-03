Extension aéroportuaire – La Société Financière Internationale accompagne Ravinala Airports

Le chantier d’extension de l’aéroport d’Ivato a bénéficié de la disponibilité des moyens alloués par des bailleurs à l’investissement colossal entrepris par Ravinala Airports, le gestionnaire de l’infrastructure nouvellement en place. Finalisé dès 2017, l’accord de financement de cet investissement a vu la participation de la Société Financière Internationale ou SFI. Désignée dans le langage courant par IFC, cette entité de la Banque mondiale finance un projet sous trois critères : rentabilité, impact, additionalité. D’après la représentante à Madagascar de l’IFC, Marcelle Ayo, « Nous sommes venus uniquement en tant que prêteurs à l’entité Ravinala Airports. C’est notre plus grande exposition à Madagascar en tant qu’IFC .Tout a commencé en 2017, ce qui correspond à une période de stabilité politique ». Selon toujours elle, l’accompagnement donné par l’IFC consiste à « donner un coup de pouce au secteur privé qui mérite son développement ». Sans révéler le montant injecté par l’IFC dans le projet d’investissement de Ravinala Airports, Marcelle Ayo affirme que l’institution qu’elle représente est « au courant de l’évolution annuelle des travaux ». Selon ce qui visible sur le site web en anglais de l’IFC, « les infrastructures de transport limitées sont un autre domaine que Madagascar doit aborder. L’IFC apporte également son aide dans ce domaine en fournissant un financement à long terme à Ravinala Airports afin d’étendre et de moderniser l’aéroport international Ivato dans la capitale, Antananarivo ». Concédée à Ravinala Airports en 2015, la réalisation de l’extension de l’aéroport d’Ivato – un projet imaginé des années plus tôt part l’Etat avec le Gouvernement japonais – a été suivie du transfert toujours à Ravinala Airports de la gestion aéroportuaire. Les travaux sur le tarmac et la piste sont achevés et cette année la nouvelle infrastructure sera opérationnelle.