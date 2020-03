Examens officiels – Les abus des écoles privées dénoncés

Des élèves en classe d’examen sont contraints de s’inscrire comme candidats libres aux examens officiels. Le ministère de l’Education décrit cette pratique d’ « abus ».

Des parents d’élèves ont dénoncé des établissements scolaires qui refusent d’inscrire en tant que candidats d’école aux examens officiels, les élèves ayant « une faible moyenne ». « Nous payons les frais de scolarité régulièrement, et pourquoi mon enfant est-il contraint de se présenter en tant que candidat libre au BEPC ?», s’interroge Tiana Rakotoarisoa, parent d’élève, hier. Certains auraient même envisagé de porter plainte, selon le directeur de la technologie de l’information et de la communication au sein du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et professionnel, Feno Andrianirina. « Nous avons reçu plusieurs doléances, depuis l’ouverture des inscriptions aux examens du CEPE et du BEPC, session 2020. Ils sont plus nombreux que l’année précédente », indique-t-il.

Rien que l’Office national de l’éducation privée (Onep) auprès de ce ministère a reçu trois plaintes. D’autres services au sein du ministère central et régional ont, également, été avisés des abus de certaines écoles. « L’une des doléances provenait des parents d’une école catholique à Ambohimahasoa. Cette école n’accepte que les candidats ayant une moyenne supérieure ou égale à 12,50/20 », rapporte le directeur de l’Onep, Marcellin Tsarasidy. Pour avoir une bonne réputation et un bon résultat, ces écoles refusent d’inscrire à leur nom, ceux qui n’atteignent pas la moyenne fixée par l’établissement. Le père Jules Ranaivoson, directeur national des écoles catholiques souligne qu’aucune instruction n’a été donnée aux écoles catholiques quant à l’interdiction d’inscription des élèves n’ayant pas obtenu une moyenne. D’autres établissements refusent ceux qui ont des arriérés de frais de scolarité. Alors que plusieurs parents seraient dans l’incapacité de payer régulièrement ces frais.

Dans une note de rappel sur le droit des élèves à participer aux examens officiels, le ministère rappelle aux établissements scolaires, que « de telles pratiques constituent un abus et bafouent les droits fondamentaux de l’enfant à accéder à l’éducation et à l’égalité de chance pour chacun face aux examens. Il invite alors tous les établissements scolaires à recevoir et à faciliter les inscriptions des candidats ayant rempli les conditions fixées par les textes officiels pour la participation au CEPE et au BEPC.