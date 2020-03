Diana – Tourisme et reboisement aux Tsingy rouges

L’Office régional du tourisme de Diego Suarez (ORTDS), en collaboration avec le Groupement d’intérêt économique, a choisi, samedi dernier, le site touristique de « Tsingy Rouges » dans la commune d’Ankarongana Antsiranana II pour mettre en terre deux mille jeunes plants d’eucalyptus sur une superficie de deux hectares. Des associations de jeunes, des universitaires, des guides des tours operators, et surtout les partenaires publics et privés ont répondu présents à la mobilisation de l’ORTDS. Une partie de ces jeunes plants, non mis en terre, seront réservés aux touristes qui y viendront.

« Nous avons choisi le site de Tsingy Rouges, un vaste ensemble concrétions naturelles dues à l’érosion par la pluie des couches de terrain de natures différentes. Ces formations que l’on cherche maintenant à préserver, sont une conséquence directe de la déforestation de la région par des charbonniers qui ont totalement éliminé l’ancienne forêt», a expliqué Boris Ludovic Tafara, président du conseil d’administration de l’ORTDS, tout en prônant le tourisme participatif au profit de tout le monde.

Cette occasion a permis aux participants au reboisement de jouir gratuitement le site sans payer les 5 000 ariary de droit de visite.

Après le repas convivial préparé par l’organisation, un bal-concert animé par le groupe Jas Blanc a clos dans une ambiance festive la visite et le reboisement des Tsingy rouges.

À 50 km au sud de la capitale du Nord se trouve un groupe de « Tsingy rouges » de toute beauté, surtout quand on profite de la belle lumière de l’après-midi. Ces Tsingy sont issus d’une érosion appelée aussi lapiaz. Le mélange de différents oxydes et le travail du temps ont donné naissance à un ensemble de quelques centaines de petites cheminées de fée.

Ce phénomène d’érosion offre des paysages fantastiques, en alliant des formes dantesques à une palette de couleurs éclatantes, au sein d’une végétation extrêmement riche et diversifié.

Actuellement, le site, situé à 50 km de la ville d’Antsiranana­, a été aménagé grâce au projet PIC 2. La piste a été rénovée. L’accès aux Tsingy rouges est désormais payant afin de financer le programme du comité de gestion du site, à raison de 25 000 ariary pour les visiteurs étrangers et de 5 000 ariary pour les nationaux. Il est prévu que 50% des recettes soient attribués à la commune d’Ankarongana pour l’accompagner dans des actions de développement humanitaires et sociales.

« L’objectif de ce comité est de permettre l’exploitation et la mise en valeur du site dans le souci de le préserver et de s’assurer que les retombées économiques profitent aux habitants des environs », a souligné le responsable.