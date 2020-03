Concert – « Vakana sarobidy » de Raelison se met en scène

Une épopée nostalgique des plus mélodieuses à travers les douces ballades de l’illustre compositeur Rolland Raelison. Ce sera prochainement au Plaza Ampefiloha.

Honneur aux anciens, à nos aînés qui se doivent aussi de profiter d’un instant de douceur, de romantisme et de poésie exceptionnel, le temps d’un concert. Un concert qui s’affirme comme étant tout ce qu’il y a des plus mérités pour eux, de quoi réveiller la nostalgie de leur jeunesse, celle d’une époque où l’on se plaisait à courtiser les dames par notre charme et la délicatesse de nos mots.

C’est ainsi que s’affiche « Vakana sarobidy » ce samedi 7 mars sur la scène du Plaza Ampefiloha à partir de 16h. En guise d’hommage à ce compositeur éminent, talentueux qui, par sa verve et son talent, a inspiré plusieurs générations de crooners avec ses compositions, il s’agit là de Rolland Raelison. Cet événement promet d’émerveiller un public de tous horizons féru des douces mélodies d’antan. À l’instar de Rolland Raelison dont les chansons résonnent encore et toujours au fil des années, ce rendez-vous incite également la jeune génération à jouir de la grâce, ainsi que de la splendeur de ses compositions qui ont, jadis, séduit nos grands-mères et nos mères, tout en ayant forgé l’estime de nos illustres paternels.

Bouquet de chanteurs

Quoi de mieux pour retranscrire pleinement les émotions que Rolland Raelison a immortalisées dans ses chansons, qu’un parterre d’interprètes de renom. Ainsi, c’est avec plaisir que le public aura la joie de retrouver sur la scène du Plaza Ampefiloha huit chanteurs de talent, qui ont tous en commun cette passion indéfectible pour les compositions de cette douce époque. Lilie, Luk, Mahery, Rija Ramanantoanina, Miharisoa, Lizah Raseta, l’intemporel Salomon, et Faniry, l’une des petites-filles de Rolland Raelison, se retrouveront sur scène pour donner vie à ce « Vakana sarobidy ». Ensemble, ils revisiteront les meilleurs de Rolland Raelison qu’ils sublimeront à tour de rôle par une mise en scène propre à l’histoire de chacune des chansons.

Avec « Handao anao », « Inay aho », ou « Mamy ny akany », les compositions de Rolland Raelison ont tous marqué son temps. Entre les prestations quasi-théâtrale accompagnant ses chansons, les yeux et les oreilles du public seront gâtés.