Antsirabe – Tafo Mihaavo condamne le pillage des ressources

Fidèle acteur dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, le réseau Tafo Mihaavo, ou Tambajotran’ny Fokonolona Mitantana Harena Voajanahary, par le biais de son comité décisionnel, composé du bureau national et des représentants des structures régionales de vingt-et-une régions, vient d’exprimer sa position en la matière.

Face aux menaces et aux pressions climatiques et socio-économiques pesant sur la biodiversité, laquelle fait partie de la richesse de la Grande île, une interpellation à toutes les instances de prise de décision et d’exécution au niveau national et international a été lancée après la réunion annuelle de son comité décisionnel. Il s’agit de s’engager dans la gestion et le partage équitables des ressources visant le développement durable.

En effet, le réseau Tafo Mihaavo s’active dans la promotion de la gestion communautaire des ressources naturelles. La reconnaissance des droits et responsabilités des fokonolona dans la gouvernance et la gestion communautaire durable des ressources naturelles, l’amélioration de la politique, des stratégies, du plan d’action et de la législation pour une meilleure intégration de la gestion durable de la biodiversité sont ainsi évoquées dans cette interpellation.

Souhaitant garantir la participation des femmes et des jeunes ainsi que la population vulnérable dans des alternatives ou dans une innovation économique durable, le réseau a également exprimé sa préoccupation sur le non respect de la loi, l’impunité, la prolifération des matériels de pêche non réglementaires sur le marché, ainsi que l’exploitation illégale et l’exportation illicite des ressources naturelles. Le financement et le soutien des exécutifs aux projets non durables et nuisibles à la gestion durable des ressources naturelles, tels que les industries extractives, ainsi que la corruption généralisée dans tous les secteurs font aussi partie des points qui préoccupent le réseau Tafo Mihaavo.

Face à ces fléaux, le réseau a ainsi réitéré ses engagements sur le développement socio- économique du pays et son ouverture aux partenariats pour porter la voix des communautés locales au niveau national et international.