Ambatondrazaka – Une femme enceinte et sa famille meurent ensevelies

Un éboulement tragique survenu le 26 février, à Soalazaina Ambatondrazaka, a tué une femme enceinte, son mari et leurs deux enfants. La sœur de ces derniers a survécu.

Atterrant. Une famille, cinq personnes au total, a fait les frais d’un éboulis, le mercredi 26 février, dans un champ de haricots, à sept kilomètres de Soalazaina Ambatondrazaka. La mère enceinte, âgée de 29 ans, son mari 31 ans, leur fille 8 ans et leur garçon 2 ans y ont trouvé la mort. Seule leur dernière fille s’en est sortie indemne.

Ces personnes y sont restées pour continuer à cueillir les haricots. Ils ont installé leur tente à l’entrée d’une gorge où ils dormiront. Il ne pleuvait pas à ce moment-là. Une vague de pluies quelques jours avant a pourtant rendu la vallée fragile. « Personne ne pensait qu’un pan du ravin où poussent des buissons chutera. La famille a campé en bas sans se faire beaucoup de souci », explique un sous-officier au poste avancé de la gendarmerie de Soalazaina, au téléphone.

Secours

Un amas de terre s’est détaché et affaissé sur la tente. Les occupants se sont à peine couchés quand l’éboulement s’est produit. Quatre d’entre eux ont complètement été ensevelis. La fillette rescapée avait la partie inférieure coincée. Elle n’a pourtant pas réussi à se tirer toute seule puisqu’elle a le bras gauche cassé, à cause d’un récent accident. Elle a dû attendre le lever du jour pour crier au secours. « Des paysans pas très loin de là l’ont entendu. Ils ont cru qu’elle gémissait à cause de son bras. Ils se sont dépêchés pour l’aider. Ses parents, son frère et sa sœur n’ont malheureusement pas pu être sauvés », rapporte un villageois.

« La femme enceinte devrait accoucher très prochainement. En attendant, ils ont décidé d’aller à la récolte. D’autres cultivateurs étaient présents au champ, mais n’ont pas vu l’effondrement de la nuit », précise le gendarme joint par téléphone.

« Le défunt n’a été transporté ni inhumé dans son village natal, dans le Sud, mais à Ambodiaviavy Ambatondrazaka. Sa femme et leurs enfants ont été enterrés à Analamanitra. La miraculée, elle, a été confiée à sa famille élargie. Elle n’a pas été conduite à l’hôpital », poursuit-il.