TRANSPORT PAR CÂBLE – Les travaux de construction avancent

Les travaux de construction de la ligne orange du projet transport par câble à Antananarivo vont bientôt démarrer. La banque « Société Générale » a approuvé, le mardi 31 janvier, le déblocage de la première tranche (première circulation) pour construire la ligne orange, reliant Anosy, Soarano, Ankorondrano, Ivandry, Analamahitsy et Ambatobe, selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 1er février, qui s’est tenu à Iavoloha. Ce projet avance, à en croire la communication verbale du secrétariat d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat auprès de la présidence de la République. Les gros équipements tels que les pylônes et l’ancrage des gares sont arrivés à Madagascar. Les équipements spécifiques aux gares et sept pylônes entre les stations Anosy et Soarano sont prêts à 100% pour expédition. La production des matériels et des équipements spécifiques des stations, des pylônes et des cabines, est en cours. Pour les tronçons Soarano – Ankorondrano ARTEC et Ankorondrano ARTEC- Ambatobe: les commandes des équipements sont lancées, suivant le planning de la société POMA qui réalise les travaux avec l’entreprise Colas. La préparation du site pour la construction de la gare principale d’Anosy a déjà commencé, par ailleurs. Les travaux déjà réalisés sont le transfert des réseaux électriques et de télécommunication et la construction des fondations des infrastructures qui sont nécessaires à l’emplacement d’une station. Il y a aussi la préparation de la construction des pylônes entre Anosy et Soarano et la clôture de la gare de Soarano. Si tout se déroule comme prévu, ce transport par câble sera opérationnel cette année.