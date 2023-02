NOUVELLE VILLE – Les bénéficiaires des « trano mora » connus par tirage au sort

Le secrétariat d’État en charge des nouvelles villes et de l’habitat (SENVH) vient de dévoiler le mode d’acquisition par les bénéficiaires ayant rempli les conditions pour avoir les « trano mora». Ils seront tirés au sort ce jour. Le SENVH indique sur sa page officielle Facebook qu’ils sont au nombre de trois-cent-vingt parmi ceux qui ont déposé les candidatures.

« Après les phases d’inscription et les dossiers à compléter, nous passons par le tirage des noms des personnes qui vont en bénéficier », indique le communiqué du SENVH. À entendre l’explication, le nombre d’inscrits se révèle nombreux.

Huit cent-soixante-quinze candidatures ont été refusées car n’ayant pas remplis les conditions requises. « Deux mille six cent trente-un sur trois mille cinq cent six candidatures ont pu remplir les conditions nécessaires. Les candidatures retenues seront tirées au sort. Soixante-neuf viennent du district d’Arivonimamo », a-t-on lu dans le communiqué. L’ouverture de l’inscription au Trano Mora duplex dans le Tanamasoandro, Imerintsiatosika a attiré beaucoup de monde. L’inscription a débuté à partir de la fin de mois de juin 2022 et la clôture a été annoncée au mois d’août. L’acquisition de l’appartement se fera sous forme de vente location entre 175 000 ariary et 200 000 ariary par mois et dans une durée de 15 à 20 ans.

Cahiers des charges

Les fonctionnaires, des salariés dans le secteur privé ou encore des entrepreneurs, les futurs bénéficiaires se situent dans une tranche d’âge active, dont entre 28 ans et 45 ans. Ceux qui ont entre 45 à 55 ans sont soumis à des conditions spéciales.

Les heureux bénéficiaires se répartiront dans trois-cent-vingt appartements construits dans le nouveau Tanamasoandro. Les candidats retenus devront être présents lors du tirage au sort de ce jour. Après que les noms aient été tirés, les bénéficiaires devraient conclure un contrat et convenir des cahiers des charges avec les moyens de paiement prévus. Un appartement dispose de deux chambres, de sanitaires intégrés et a droit à une place de parking. Les travaux liés aux finitions des appartements sont actuellement à peaufiner, selon les explications du SENVH sur sa page. « Les travaux entrepris sont en cours d’achèvement pour l’intérieur. L’aménagement de l’extérieur est également en finition avec les clôtures, les jardins et la cour. Les routes sont déjà disponibles», peut-on-lire dans le communiqué. Le SENVH rassure que tous les travaux liés aux « trano mora » seront totalement achevés en même temps que l’aboutissement de toutes les étapes pour les nouveaux bénéficiaires.