MÉTÉO – Formation probable de perturbation cyclonique dans le Canal de Mozambique

La probabilité pour qu’une perturbation cyclonique se forme serait plus favorable pour la semaine prochaine dans le Canal de Mozambique et dans l’océan Indien, selon le bulletin de la météo. « Pour la semaine prochaine (06 au 12 février), les conditions océaniques et atmosphériques devraient rester favorables au développement de perturbations cycloniques aussi bien dans le Canal de Mozambique que dans l’Océan Indien », indique le bulletin. Le risque d’activité cyclonique à Madagascar reste faible. Ainsi, certains districts devraient être surveillés dans certaines régions du Sud-Est, de l’Ouest et même du Sud-Ouest. Il s’agit des districts des régions Sava, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Menabe et les districts de Mandritsara, Nosy Varika, Mananjary, Manakara, Ifanadiana, Besalampy, Maintirano, Morafenobe, Antsalova, Morombe, Toliara, Betioky Atsimo, Ampanihy, Beroroha, Ankazoabo Atsimo et Sakaraha. Des précipitations abondantes ont été prévues entre 150 à 300 mm dans les districts d’Ambilobe, Ambanja, Analalava, Bealanana, Antsohihy, Mahajanga, Mitsinjo, Marovoay, Ambato Boeny, Kandreho, Ambatomainty, Fenoarivo Afovoany, Tsiroanomandidy, Miandri-vazo, Miarinarivo, Soavinandriana, Faratsiho, Mandoto, Betafo et Marolambo. Pour la semaine prochaine, les districts de Befandriana Avaratra, Ifanadiana, Mananjary, Ikongo, Vohipeno, Vondrozo, Farafangana, Vangaindrano, Betroka, Amboasary Atsimo, Bekily, Ambovombe et Ampanihy auront des pluies abondantes.