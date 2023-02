INFRASTRUCTURES – Des paysans et des automobilistes sanctionnés

Le ministère des Travaux publics à Antananarivo passe à la sanction. Les personnes qui ont effectué du séchage de riz sur le trottoir de la route qui relie Andranotapahana et Ambohitrimanjaka, les conducteurs des véhicules qui stationnaient au bord de cette route et les personnes qui y lavaient leurs véhicules, ont été invités à partir. C’était, hier, lors d’une descente des responsables au sein du ministère avec des autorités locales d’Ambohitrimanjaka. Le ministère rappelle qu’il est interdit d’exercer toutes activités aux abords et dans l’emprise des routes nationales, telles que les activités commerciales, les constructions d’infrastructures, le séchage de produits agricoles, les lavages de véhicule, et le stationnement des véhicules dans les endroits non autorisés. Ces activités accentuent la dégradation des infrastructures routières. Les constructions sur l’emprise des routes nationales sont également interdites. La démolition des maisons près des routes n’est pas prévue par le ministère, pour le moment.