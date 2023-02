FOOTBALL FÉMININ – Disciples FF se rapproche du titre

À sens unique. Le club de Disciples FF Vakinanka­ratra a été l’unique équipe à remporter la victoire lors de la première journée, la troisième et dernière phase du championnat de Mada­gascar de football féminin catégorie des seniors. La formation d’Antsirabe a écrasé sur le score fleuve de 8 buts à 0 le Mifa d’Analamanga. Le club de Vakinanka­ratra a déjà dominé la compétition durant les première et deuxième phases du sommet national. Quant au deuxième match de la première journée, les deux équipes Ascuf Hatre matsiatra et AC SabNam Analamanga se sont neutralisées sur un score de zéro partout. La poule des As procédera à la deuxième journée ce vendredi. À l’affiche il y aura le choc Ascuf contre Disciples FF, suivi du match entre AC SabNam et Mifa . En cas de victoire, Disciples FF remporte le titre de champion national de football féminin. Ce sommet national de football féminin servira de détection et de sélection des joueuses qui formeront l’équipe nationale en vue des Jeux des Îles qui se tiendront sur le sol malgache du 25 août au 3 septembre.