BANQUE – BFV SG Ampefiloha devient une « agence pilote »

Après Tsaralalàna, Diégo II, Ambatobe, Tuléar Sanfil et Ambilobe, c’est au tour d’Ampefiloha d’ouvrir ses portes sous le nouveau format. Après trois mois de travaux, l’inauguration officielle des lieux s’est déroulée le lundi 9 janvier. Entièrement rénovée, l’agence dispose maintenant d’un digital corner pour permettre au client d’être totalement autonome sur les informations et services essentiels dont il a besoin. En se connectant à l’application SG-CONNECT il pourra ainsi consulter son compte, effectuer des virements, consulter le site web de l’entreprise, accéder aux tutoriels des produits. Soucieuse de l’expérience client, la Société Générale Madagasikara déploie la toute dernière version du menu i-laharana, en faisant d’Ampefiloha l’agence pilote. Si auparavant le système de gestion ne prenait en charge que la file d’attente vers la caisse, désormais il s’enrichit des opérations auprès de l’accueil et de l’accès aux conseillers clients. Cette amélioration impactera grandement l’organisation interne de l’agence et lui permettra d’être plus agile. La modernisation des bureaux et la refonte des mobiliers ne sont pas en reste, avec une disposition plus innovante et légère du local. Les bureaux vitrés assurent une transparence et affirment une proximité avec la clientèle. Pour mieux accueillir et prendre en charge les habitués comme les nouveaux clients, des mobiliers spécialement conçus assureront un confort pendant les attentes.