ART VISUEL – Le sourire et la sérénité reflétés en image

Eugène Raharison présentera ses œuvres d’art à travers ses tableaux sous le thème de «Sourire et sérénité». L’exposition se tiendra dans le hall de l’Alliance française Andavamamba du 7 au 24 février 2023. Un artiste polyvalent. Étant à la fois peintre, dessinateur, sculpteur et graveur, Eugène Raharison travaille sur différents supports comme la toile ou la vitre. C’est donc cette dualité souvent complexe, « Sourire et sérénité », que l’artiste représentera à travers son exposition inspirée de la vie quotidienne des Malgaches. Selon Hadrianna Rajerinera, chargée de communication auprès de l’Alliance française Andavamamba, les amoureux de l’art auront la chance de découvrir différents styles, passant de l’art abstrait au clair-obscur. «C’est à travers son extrait de poème Sourire, sourire, il faut sourire… J’essaye toujours d’être serein, du fond de mon cœur pétrin que Eugène Raharison décrit son exposition» ajoute-t-elle. Aussi, les œuvres d’Eugène Raharison figurent dans des endroits emblématiques comme à l’Hôtel Albert Camus ou la galerie Baguette dorée. Le vernissage aura lieu le mercredi 8 février 2023 à 10 heures.